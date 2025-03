Servizi di traduzione automatica - App più popolari - Taiwan

GetGloby

getgloby.ai

GetGloby è una piattaforma SaaS all'avanguardia specializzata nella traduzione di risorse di marketing e annunci di campagne utilizzando la tecnologia AI. Lo strumento consente ai marchi di espandere la propria portata e di attingere a nuovi segmenti di pubblico e mercati in tutto il mondo. Con la capacità di tradurre in oltre 100 lingue, GetGloby garantisce che le traduzioni siano personalizzate in base alla voce unica del marchio di ciascuna azienda, sfruttando la tecnologia AI per mantenere coerenza e risonanza. Una delle caratteristiche principali di GetGloby è il suo motore di traduzione, che combina la traduzione automatica con funzionalità di transcreazione avanzate. Questa tecnologia all'avanguardia considera le sfumature delle diverse lingue mantenendo l'essenza e il tono del contenuto originale. Inoltre, GetGloby garantisce la qualità impiegando revisori umani madrelingua che apportano la loro competenza linguistica e approfondimenti culturali per garantire accuratezza e fluidità nelle traduzioni. La tecnologia proprietaria di GetGloby incorpora intelligenza artificiale, algoritmi linguistici complessi e monitoraggio delle tendenze di ricerca per fornire transcreazioni accurate e ad alte prestazioni. Lo strumento utilizza l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale, incluso GPT, per creare Jaga, il primo motore di traduzione sviluppato per scopi multimediali. Colmando le lacune linguistiche e culturali, GetGloby aiuta le aziende a connettersi in modo efficace con il proprio pubblico target attraverso lingue e culture diverse. Che si tratti di tradurre risorse di marketing per siti Web, video, newsletter o annunci su piattaforme come Google, Bing, LinkedIn e TikTok, GetGloby offre una suite completa di servizi di traduzione e personalizzazione per aiutare i marchi a entrare in risonanza con il pubblico globale. Nel complesso, GetGloby semplifica il processo di marketing internazionale, riducendo i costi e i tempi di implementazione e fornendo allo stesso tempo conversioni più qualificate.