Servizi di traduzione automatica - App più popolari - Tagikistan

Google Translate è un servizio di traduzione di macchine neurali multilingue gratuita sviluppato da Google, per tradurre testi e siti Web da una lingua in un'altra. Offre un'interfaccia del sito Web, un'app mobile per Android e iOS e un'interfaccia di programmazione dell'applicazione che aiuta gli sviluppatori a creare estensioni del browser e applicazioni software. A partire da settembre 2020, Google Translate supporta 109 lingue a vari livelli e ad aprile 2016, ha rivendicato oltre 500 milioni di utenti totali, con oltre 100 miliardi di parole tradotte ogni giorno. e documenti e trascrizioni del Parlamento europeo per raccogliere dati linguistici. Invece di tradurre direttamente le lingue, traduce prima il testo in inglese e poi ruota nella lingua target nella maggior parte delle combinazioni linguistiche che pone nella sua griglia, con alcune eccezioni tra cui il catalano-spagnolo. Durante una traduzione, cerca modelli in milioni di documenti per aiutare a decidere quali parole scegliere e come organizzarle nella lingua target. La sua precisione, che è stata criticata e ridicolizzata in diverse occasioni, è stata misurata per variare notevolmente tra le lingue. Nel novembre 2016, Google ha annunciato che Google Translate passerebbe a un motore di traduzione di macchine neurali - Google Neural Machine Translation (GNMT) - che traduce "interi frasi alla volta, piuttosto che solo pezzo per pezzo. Utilizza questo contesto più ampio per aiutarlo Scopri la traduzione più rilevante, che quindi riorganizza e si regola per essere più simile a un essere umano con una grammatica adeguata ". Originariamente abilitato solo per alcune lingue nel 2016, GNMT viene utilizzato in tutte le 109 lingue nel roster di Google Translate a settembre 2020, ad eccezione della coppia di lingue tra inglese e latino.