Servizi di traduzione automatica - App più popolari - Singapore

YOUS

yous.ai

YOUS è uno strumento di messaggistica integrato con un traduttore basato sull'intelligenza artificiale, progettato per aiutare individui e aziende a comunicare senza problemi in diverse lingue. Questo strumento supporta connessioni tramite chiamate audio e video, riunioni e chat, ciascuna funzionalità migliorata con una funzione di traduzione integrata. La funzione di traduzione può interpretare in 17 lingue diverse, eliminando le barriere linguistiche e facilitando una comunicazione globale più efficace. Oltre a questi, YOUS offre anche la trascrizione, convertendo la lingua parlata in formato testo per una maggiore accessibilità. Un aspetto importante di YOUS è la sua attenzione alla sicurezza, garantendo agli utenti che tutte le riunioni, le chiamate e i messaggi siano crittografati e archiviati in modo sicuro. YOUS è inoltre progettato per essere versatile e accessibile, disponibile come applicazione web e come applicazioni mobile sia per iOS che per Android. Attraverso l’apprendimento continuo, YOUS garantisce un’elevata precisione della traduzione. In termini di utilizzo, sono disponibili sia piani gratuiti che a pagamento, con funzionalità aggiuntive come le telefonate offerte nel piano premium. Infine, vale la pena notare che YOUS promuove l’idea che l’intelligenza artificiale sia una scelta più conveniente rispetto ai traduttori umani.