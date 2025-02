Software di apprendimento automatico - App più popolari - Thailandia

Keysight

Keysight consente agli innovatori di esplorare, progettare e dare vita a tecnologie in grado di cambiare il mondo. In qualità di principale partner di innovazione globale del settore, le soluzioni incentrate sul software di Keysight sono al servizio degli ingegneri in tutto l'ambiente di progettazione e sviluppo, consentendo loro di realizzare le scoperte di domani in modo rapido e con rischi ridotti. Keysight sfrutta la propria forza come fornitore leader di test e misurazioni a livello mondiale e oggi consente agli innovatori di ampliare i confini dell'ingegneria risolvendo rapidamente le sfide di progettazione, emulazione e test per contribuire a creare le migliori esperienze di prodotto. Che tu stia cercando di migliorare il tuo processo di progettazione e sviluppo, ottimizzare e proteggere la tua rete o sfruttare l'intelligenza artificiale e i gemelli digitali per ottenere un vantaggio su tecnologie come 6G, AV ed EV, IoT o calcolo quantistico, Keysight accelera l'innovazione in tutto il mondo. flusso di lavoro con approfondimenti intelligenti basati sulle misurazioni più accurate. La nostra fusione di conoscenza tecnologica, esperienza nella scienza della misurazione e soluzioni su misura ti aiuta ad andare avanti con fiducia nel nostro mondo connesso e dinamico. Keysight Technologies (NYSE: KEYS) è una società tecnologica S&P 500, con sede a Santa Rosa, California, con uffici e produzione in tutto il mondo. Keysight possiede oltre 2.000 brevetti e i nostri circa 15.000 dipendenti lavorano con quasi 32.000 clienti in tutto il mondo per avviare rivoluzioni tecnologiche. I clienti di Keysight spaziano nei mercati delle comunicazioni, dell'automazione industriale, dell'aerospaziale e della difesa, dell'automotive, dell'energia, dei semiconduttori e dell'elettronica in generale.