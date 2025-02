Software di apprendimento automatico - App più popolari - Singapore

V7

V7 è un motore di dati AI progettato per la visione artificiale e le applicazioni di intelligenza artificiale generativa. La piattaforma fornisce un'infrastruttura per i dati di formazione aziendale che include etichettatura, flussi di lavoro, set di dati e dispone di una funzionalità per la formazione human-in-the-loop. Offre molteplici proprietà di annotazione per migliorare la qualità dei dati per i modelli AI. Con funzionalità come l'annotazione automatica, l'annotazione DICOM per l'imaging medico, la gestione dei set di dati e la gestione dei modelli, V7 automatizza e semplifica varie attività. I suoi strumenti di annotazione di immagini e video sono progettati per migliorare la precisione dell'etichettatura dei dati. Inoltre, consente la creazione e l'automazione di pipeline di dati personalizzate e dispone di strumenti per automatizzare i flussi di lavoro di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e di elaborazione intelligente dei documenti (IDP). La V7 consente agli utenti di esternalizzare le attività di annotazione. Può essere utilizzato in vari settori come l'agricoltura, l'automotive, l'edilizia, l'energia, il settore alimentare e delle bevande, la sanità e altro ancora. Offre funzionalità di collaborazione per l'annotazione del team in tempo reale e fornisce analisi delle prestazioni dell'etichettatore e del modello. Inoltre, V7 facilita anche i flussi di lavoro di annotazione e formazione del modello per essere più efficienti attraverso un'interfaccia utente intuitiva. Con la sua funzionalità AutoAnnotate migliorata, accelera la velocità e la precisione delle annotazioni. La piattaforma si integra con AWS, Databricks e Voxel51, tra gli altri, e supporta una gamma di tipi di dati tra cui video, immagini e dati di testo.