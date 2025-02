Software per la gestione della fedeltà - App più popolari - Somalia

99minds

99minds.io

99minds è una soluzione onnicomprensiva per il coinvolgimento, l'acquisizione e la fidelizzazione dei clienti. Siamo una piattaforma di automazione del marketing omnicanale per l'eCommerce e in negozio che richiede l'elaborazione e la gestione di buoni regalo, programmi fedeltà e premi, coupon e soluzioni di riferimento. La parte migliore di 99minds è una piattaforma di marketing facile da usare, plug-&-play ed economica che consente a un team di marketing di creare campagne per promozioni personalizzate e costruire un'esperienza cliente omnicanale. 99minds ti consente di trasformare i tuoi consumatori in sostenitori del marchio. Crea campagne personalizzate che entusiasmano i tuoi clienti: genera milioni di coupon, codici sconto basati sui dati, programmi di riferimento per gli acquirenti, programmi fedeltà per convincere i tuoi clienti a rimanere, imposta pacchetti automatizzati di prodotti e promozioni basate sulla posizione. Ideale per Progettato per aziende di qualsiasi verticale e rivenditori di tutte le dimensioni su piattaforme di e-commerce come Bigcommerce Shopify, Woocommerce, Salesforce Commerce, MIVA, Cart.com e Shopware. Integrato con punti vendita (POS) come Square, Lightspeed, Vend, Heartland Retail, Hike, Runit, Retail Pro. Integrazione dell'automazione del marketing con CRM, CDP e strumenti di email marketing come Hubspot, Active Campaign, Aweber, Segment, Listtrack, Salesforce, Mailchimp, Klaviyo, Sendlane, Sendgrid, Ominsend