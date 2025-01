Software di analisi dei registri - App più popolari - Ungheria

Anodot

anodot.com

La piattaforma di analisi aumentata di Anodot è la prossima generazione della business intelligence. Anodot identifica in modo proattivo gli incidenti aziendali critici per le entrate, consiglia azioni e automatizza il processo di risoluzione, in tempo reale. La tecnologia brevettata di Anodot va oltre la visualizzazione dei dati analizzando e correlando costantemente metriche, avvisi e previsioni aziendali nel loro contesto. Sfruttando l’intelligenza artificiale e il machine learning, l’analisi aumentata di Anodot avvisa in modo proattivo le aziende di incidenti aziendali critici per le entrate e automatizza la loro risoluzione in tempo reale. La soluzione Cloud Costs dell'azienda fornisce monitoraggio e previsione accurati, nonché consigli di risparmio che riducono fino al 40% sulla spesa annuale per il cloud. Le aziende Fortune 500 sfruttano Anodot per la gestione dei costi del cloud e Anodot per l'intelligence sui pagamenti per contribuire a ridurre gli sprechi del cloud e proteggere i flussi di entrate. Il nostro team abbraccia diversi continenti, con sedi negli Stati Uniti e in Israele, con unità aziendali dedicate al digitale, ai servizi finanziari e alle telecomunicazioni. Per saperne di più, visita www.anodot.com o controllaci su LinkedIn e Twitter.