Software di analisi dei registri - App più popolari - Gambia

Middleware

middleware.io

Il middleware è una piattaforma di osservabilità del cloud in tempo reale che riunisce tutti i parametri, i log e le tracce in un'unica sequenza temporale unificata per eseguire il debug dei problemi più rapidamente. Ti aiuta a separare i dati e gli insight da tutti i tuoi contenitori, consente ai tuoi sviluppatori e DevOps di identificare le cause principali e risolvere i problemi in tempo reale. Aziende di tutte le dimensioni utilizzano la nostra piattaforma per ridurre i tempi di inattività e migliorare l'esperienza dell'utente. Offerte chiave > Monitoraggio in tempo reale > Monitoraggio dei log > APM e tracce > Dashboard unificato per visualizzare tutti i dati come parametri, log e tracce in un unico posto. > Avvisi e notifiche > Analisi delle cause principali > Conveniente > Sicurezza e protezione dei dati