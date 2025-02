Software di localizzazione intelligente - App più popolari - Svezia

Azira Pinnacle

azira.com

Azira LLC, una piattaforma globale di Consumer Insights, aiuta i leader operativi e di marketing a migliorare la propria efficacia con informazioni fruibili per ottenere risultati aziendali. La sua missione è creare un mondo più rilevante in cui i marchi abbiano il potere di raggiungere e costruire relazioni con i propri consumatori. Azira offre soluzioni di marketing innovative per curare il pubblico, attivare campagne omnicanale e comprendere l'attribuzione delle visite. Fornisce inoltre approfondimenti operativi per casi d'uso come la selezione del sito, l'analisi dell'area commerciale, l'intelligence competitiva e altro ancora. Azira serve aziende nei settori della vendita al dettaglio, dell'ospitalità, dei viaggi, del settore immobiliare, dei servizi finanziari e dei media. La piattaforma Azira Data Intelligence mette in luce il comportamento dei consumatori in oltre 70 milioni di luoghi in 44 paesi. Intelligenza operativa: Pinnacle semplifica l'ottenimento di informazioni dettagliate sulle prestazioni della posizione, per rispondere a domande tra cui: - Com'è il traffico pedonale verso la mia posizione? - Quale giorno della settimana o ora del giorno riceve il maggior numero di visitatori? - Quanto tempo trascorrono nella mia sede? - Dove vivono o lavorano i miei visitatori? - Qual è il percorso più popolare che i visitatori seguono per raggiungere la mia posizione? - Come si stanno comportando i miei concorrenti? Marketing Intelligence: Allspark ti offre accesso immediato alla cura avanzata del pubblico per potenziare il tuo marketing basato sui dati: - Crea e gestisci il pubblico in base ai dati del mondo reale. - Rendi efficiente la pianificazione dei media con stime in tempo reale del tuo pubblico personalizzato su tutti i canali digitali e confronta i risultati per diventare più intelligente con l'allocazione del budget. - Attiva sulla tua piattaforma preferita. - Chiudi il cerchio con l'attribuzione offline per misurare i risultati. - Crea segmenti di pubblico simili simili ai tuoi attuali clienti o ai clienti dei tuoi concorrenti e indirizzali a loro per favorire l'acquisizione.