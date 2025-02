Software di marketing basato sulla posizione - App più popolari - Sint Maarten

Cloud4Wi

cloud4wi.com

Cloud4Wi aiuta le aziende a sfruttare tutta la potenza dei luoghi fisici. Con la nostra piattaforma cloud, le aziende possono offrire un accesso WiFi sicuro e senza interruzioni e dare vita a esperienze innovative di rilevamento della posizione, ottenendo al contempo risultati aziendali, senza alcun carico di lavoro aggiuntivo per il personale IT. Con oltre 150 milioni di utenti mobili connessi in 70.000 località in più di 150 paesi, Cloud4Wi è il partner di fiducia di aziende leader a livello globale, tra cui Albertsons, Aldi, Burger King, Gruppo Campari, Carmila (Gruppo Carrefour), Guess, Gruppo FS Italiane, Prada Group, Puma, Raia Drogasil e Valentino– per favorire i risultati aziendali. Cloud4Wi offre una soluzione WiFi cloud che consente alle aziende di offrire una connettività WiFi sicura e senza interruzioni, migliorando al contempo l'esperienza dell'utente e favorendo i risultati aziendali, senza alcun carico di lavoro aggiuntivo per il personale IT. Con Cloud4Wi, le aziende possono rendere operativi i propri servizi WiFi in pochi clic. Possono gestire e monitorare in modo proattivo i servizi WiFi in più località e paesi tramite un'unica dashboard basata su cloud contenente registri e analisi dettagliati. Utilizzando Cloud4Wi, le aziende possono personalizzare ogni aspetto del proprio WiFi per soddisfare al meglio le esigenze aziendali e degli utenti. Possono scegliere tra molteplici opzioni di onboarding, basate su Wi-Fi CERTIFIED Passpoint, WBA OpenRoaming e captive Portal, e possono personalizzare facilmente i portali di registrazione, dall'aspetto alla lingua. Grazie ai potenti strumenti di integrazione di Cloud4Wi, le aziende possono incorporare rapidamente il WiFi nei flussi di lavoro operativi esistenti e gestire facilmente ogni fase dell'esperienza utente. Con il quadro di conformità di Cloud4Wi, le aziende possono anche avere la flessibilità necessaria per soddisfare i propri requisiti di protezione dei dati individuali ed essere conformi alle normative locali in tutti i settori. Le aziende possono finalmente sfruttare l'onboarding WiFi per accelerare la raccolta dei dati degli utenti. Non solo, ma sono anche in grado di inviare contenuti pertinenti, come pubblicità, coupon e sondaggi, in base ai dati demografici e ai comportamenti degli utenti, sfruttando al tempo stesso l'analisi WiFi per migliorare le decisioni aziendali. Vantaggi: - Personalizzazione completa dei servizi WiFi per gli ospiti - Accesso sicuro alla rete con Wi-Fi CERTIFIED Passpoint - Connettività globale senza soluzione di continuità con WBA OpenRoaming - Monitoraggio proattivo tramite analisi, dashboard e registri - Facile integrazione nei flussi di lavoro operativi esistenti - Facile conformità con le normative sulla protezione dei dati e esigenze specifiche dell'azienda Parametri influenzati: - Costo totale di proprietà ridotto - Investimenti WiFi protetti - Nessun costo nascosto