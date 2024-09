Software di marketing basato sulla posizione - App più popolari - Argentina Più popolari Aggiunti di recente

Il software di marketing di prossimità, noto anche come software di marketing basato sulla posizione, consente alle aziende di inviare automaticamente messaggi di marketing ai clienti o ai potenziali contatti in base alla loro attuale vicinanza geografica. Questo software innovativo riconosce quando un cliente o un lead si trova nelle immediate vicinanze di un punto di interesse (POI) specificato, richiedendo la fornitura di contenuti di marketing personalizzati e contestualmente rilevanti direttamente sui loro dispositivi mobili. Questi strumenti consentono agli esperti di marketing di indirizzare con precisione il pubblico appropriato nella posizione giusta e nel momento ottimale, spingendoli a intraprendere le azioni desiderate, come visitare un negozio o completare un acquisto. Sebbene utilizzata prevalentemente da aziende con vetrine fisiche come punti vendita e ristoranti, questa tecnologia è adattabile anche per applicazioni più ampie all'interno di strutture più grandi come complessi commerciali, snodi di trasporto e arene per eventi.