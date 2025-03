Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Il software SEO locale consente alle aziende di commercializzare le proprie offerte a potenziali clienti nelle loro vicinanze. Questa categoria di software aiuta a garantire il posizionamento all'interno del Local 3-Pack, una serie di elenchi ben visibili all'apice dei risultati di ricerca di Google, accompagnati da una mappa. Funzionalmente, il software SEO locale facilita attività come l'invio di elenchi di attività commerciali precisi ai motori di ricerca, il monitoraggio delle classifiche di ricerca locali, la supervisione delle recensioni online e il perfezionamento del profilo Google My Business di un'azienda. In genere, le piccole imprese con negozi fisici sfruttano i prodotti SEO locali per rafforzare la visibilità del marchio e aumentare il traffico pedonale.