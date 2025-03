Software di marketing locale - App più popolari - Stati Uniti

SOCi

meetsoci.com

SOCi è il principale CoMarketing Cloud per aziende multisede. Consentiamo ad aziende come Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon e Ford di automatizzare e ampliare le proprie attività di marketing in tutte le località e canali digitali in un modo diretto al marchio, perfezionato a livello locale e connesso ai dati. Attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale generativa e dell'apprendimento automatico migliori del settore, la piattaforma SOCi Genius fornisce alle aziende con più sedi informazioni utili e consigli, automatizzando al contempo i flussi di lavoro più importanti su larga scala. Con SOCi, le aziende possono rafforzare la propria presenza digitale nelle pagine social e di ricerca locali, proteggendo al contempo la propria reputazione online, migliorando il coinvolgimento dei clienti e risultati leader di mercato. La tecnologia della piattaforma scalabile e centralizzata di SOCi fornisce tutti gli strumenti necessari alle aziende multisede e multifamiliari per gestire le proprie attività di marketing localizzato, tra cui: Dashboard intuitiva: dopo aver effettuato l'accesso a SOCi, gli utenti vengono accolti da una dashboard di alto livello, ma completa e di facile lettura, che evidenzia analisi, prestazioni dei contenuti in tutte le posizioni utilizzando SOCi, conversazioni e commenti che richiedono attenzione, recensioni recenti e altro ancora! * Elenchi: porta la visibilità della tua ricerca locale a nuovi livelli garantendo informazioni accurate e coerenti su centinaia o migliaia di elenchi di attività commerciali. * Ascolto: scopri e costruisci una strategia di contenuti autentica, profili di pubblico ricchi e dimostra il ROI della tua strategia di campagna con l'ascolto. Ascolta i tuoi concorrenti, crea analisi del sentiment e contenuti generati dagli utenti, tutto con SOCi. * Pagine locali/Locator: offri un percorso del consumatore brandizzato e localizzato, dalla notorietà alla conversione, attraverso migliaia di pagine ottimizzate per la ricerca. * Recensioni: coordina le risposte coerenti con il marchio alle recensioni, monitora il sentiment delle recensioni e monitora gli approfondimenti sulla reputazione competitiva per trasformare la tua reputazione, ovunque. * Social: consentire ai team aziendali e locali di fornire risposte in linea con il marchio agli impegni sociali e pubblicare contenuti social con le migliori prestazioni con flussi di lavoro multi-sede semplificati. * Sondaggi: mantieni e fai crescere i tuoi clienti sollecitando e gestendo in modo proattivo il feedback dei clienti con la soluzione di sondaggi più potente per gli operatori di marketing locali. * Annunci: consente agli operatori di marketing multisede di gestire in modo efficace campagne pubblicitarie social localizzate e post in evidenza in centinaia o migliaia di località. * SmartBot: promuovi il coinvolgimento in tempo reale e genera contatti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutte le sedi con chatbot automatizzati su account Facebook Messenger e Google Business Messages, funzionalità SMS. Crea facilmente argomenti localizzati su larga scala in pochi minuti e inizia ad acquisire informazioni sui clienti senza perdere mai un potenziale lead. * Approfondimenti e report: scopri quali sedi hanno successo e quali no e sfrutta queste informazioni per potenziare la tua strategia di marketing localizzata. Personalizza report altamente visivi e coinvolgenti con molteplici opzioni di consegna. SOCi Go (app mobile): la stessa piattaforma SOCi che ami, ora su dispositivi mobili. Pubblica contenuti, rispondi ai clienti e ricevi notifiche su qualsiasi dispositivo mobile, in qualsiasi momento. SOCi funge da infrastruttura su cui vengono gestite decine di migliaia di pagine locali. SOCi è completamente integrato con le principali reti di ricerca, social media e gestione della reputazione come Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Yelp e altro ancora.