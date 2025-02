Software di marketing locale - App più popolari - Sint Maarten

dbaPlatform

dbaplatform.com

Strumenti e soluzioni per pubblicità digitale locale ed elenchi. dbaPlatform aiuta le aziende ad aumentare la visibilità delle attività commerciali locali su Google, Apple, Bing e altre piattaforme consumer. dbaPlatform offre piani personalizzati: + Annunci Done for You + Annunci Done by You + Elenchi Done for You + Elenchi Done by You Alcune funzionalità chiave delle nostre soluzioni pubblicitarie includono: + Creazione dell'account + Configurazione dell'account + Monitoraggio e risoluzione dei problemi + Ottimizzazione del feed + Bianco -reporting sulle etichette Alcune funzionalità chiave delle nostre soluzioni per le inserzioni includono: + Automatizzazione e pianificazione dei post di Google per attività con più sedi + Reporting ampliato sui dati approfonditi del profilo dell'attività di Google forniti da Google Looker + Importazione delle recensioni di Google per tutte le sedi in un'unica schermata con il capacità di rispondere alle recensioni + sincronizzare automaticamente i dati sulla posizione con le principali directory online e aggregatori di dati sul Web e garantire che tutti gli elenchi duplicati siano stati eliminati