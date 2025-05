Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Cerca

✨ WebCatalog Desktop ✨ Trasforma i siti web in app desktop con WebCatalog Desktop: il tuo strumento tutto-in-uno per gestire app e account. Passa da un account all'altro, organizza le app in base al flusso di lavoro e accedi a un catalogo curato di app desktop per Mac e Windows. Scarica WebCatalog Desktop Altre informazioni

Più popolari Aggiunti di recente Carica il software della scheda - App più popolari

Il software di carico, o software di abbinamento delle merci, è essenziale per vettori, intermediari e spedizionieri per collegare le spedizioni ai corrieri per il trasporto attraverso il paese. Questo strumento semplifica le decisioni sui trasporti consigliando i migliori corrieri in base a fattori quali distanza, tariffe di mercato, prestazioni passate, posizione e dimensioni del trasporto. Spesso integrato con i sistemi di gestione dei trasporti (TMS), aiuta a prenotare il trasporto necessario per un trasporto efficiente. Inoltre, utilizza l’apprendimento automatico per ottimizzare i percorsi in base ai prezzi del carburante, alle tasse IFTA e allo spazio disponibile del vettore. I caricatori beneficiano delle funzionalità di monitoraggio delle prestazioni del software, che consentono loro di effettuare nuovamente la prenotazione in modo rapido ed economico con compagnie di trasporto affidabili. Ottengono inoltre visibilità sul processo di spedizione attraverso funzioni integrate o integrazione con strumenti di visibilità della catena di fornitura, contribuendo a prevenire problemi di transito. Infine, il software di corrispondenza merci consente ai vettori di negoziare tariffe migliori con broker e spedizionieri fornendo accesso ai rapporti di credito e alle tariffe di trasporto su strada in tutto lo stato.