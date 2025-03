Software di commercio dal vivo - App più popolari - Città del Vaticano

Whisbi

Whisbi fornisce una piattaforma di vendita e marketing conversazionale mobile-first per le imprese B2C. La nostra soluzione crea un'opportunità per i professionisti delle vendite e del marketing di aumentare la conversione delle vendite, migliorare il coinvolgimento dal vivo e fornire un'esperienza cliente online differenziante. Whisbi combina tutti i canali di contatto come videochiamata, chat, chatbot, click-to-call o una telefonata tradizionale in un'unica interfaccia utente centralizzata basata sui dati per i tuoi clienti. Potenziato da un motore BI, Whisbi fornisce il canale giusto per il cliente giusto al momento giusto. La soluzione Whisbi si integra facilmente con le infrastrutture esistenti, che vanno dai call center ai negozi fisici e agli showroom virtuali. Una semplice inclusione della soluzione sui siti Web offre la possibilità di offrire al cliente un'esperienza veramente omnicanale che aumenta significativamente i tassi di conversione online. Offriamo una piattaforma conversazionale di livello mondiale per vendite e marketing e siamo in grado di condividere approfondimenti e competenze specifiche del settore. Abbiamo un'esperienza senza precedenti lavorando a stretto contatto con aziende globali nei settori delle telecomunicazioni, automobilistico, dei viaggi, assicurativo e bancario. Le nostre soluzioni hanno gestito oltre: * 700 milioni di impressioni, * 47 milioni di clic, * 18 milioni di richieste di chiamate, * 10 milioni di conversazioni Ad oggi, abbiamo realizzato oltre 1,5 milioni di vendite ai nostri clienti in tutto il mondo. E abbiamo appena iniziato! Whisbi mette le interazioni umane al centro dell'esperienza del cliente online e aumenta il ROI delle campagne di marketing digitale. Consente ai brand di capitalizzare meglio il traffico del proprio sito web, aumentare il punteggio NPS, differenziarsi attraverso la CX e vendere di più online. Ci integriamo con le migliori soluzioni di marketing e vendita tra cui Salesforce, Google Adwords, Google Analytics e Adobe Marketing Cloud, contribuendo a fornire informazioni più approfondite sull'intero percorso del cliente. In sostanza, Whisbi consente ai moderni team di marketing e vendita di offrire esperienze multicanale che supportano e integrano i sistemi di commercio digitale esistenti.