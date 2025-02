Software di commercio dal vivo - App più popolari - Svezia

Emplifi

Emplifi è la principale piattaforma CX unificata creata per riunire marketing, assistenza e commercio per aiutare le aziende a colmare il divario nell'esperienza del cliente. Emplifi è un'azienda globale con oltre 20 anni di esperienza nel settore che aiuta più di 20.000 marchi, come Delta Air Lines, Samsung e Ford Motor Company, a fornire ai propri clienti esperienze eccezionali in ogni punto di contatto del loro percorso cliente. Il Social Marketing Cloud di Emplifi consente ai brand di relazionarsi, comunicare, costruire e adattarsi al mondo dinamico dei social media. Piattaforma intuitiva, tutto in uno e amichevole Teams si integra rapidamente e inizia a lavorare con l'interfaccia utente intuitiva e pluripremiata e tutti gli strumenti e i flussi di lavoro necessari per pianificare, programmare, pubblicare e misurare i risultati su ogni canale social. Potenti strumenti di ascolto misurano il polso La gestione della community basata sull'intelligenza artificiale e gli strumenti di ascolto generano approfondimenti su concorrenza, tendenze, influencer, follower e comportamenti in modo che gli esperti di marketing applichino i contenuti giusti al pubblico giusto. Analisi e approfondimenti di altissimo livello I team social di Rockstar dimostrano facilmente i propri risultati attraverso approfondimenti approfonditi derivanti da potenti analisi e report personalizzati senza precedenti per andare oltre gli aspetti di base fino a raggiungere risultati di business reali. Servizio e assistenza integrati sui social Strumenti intuitivi, con curva di non apprendimento e integrati di assistenza clienti social aiutano i team ad aiutare meglio i clienti mentre fanno la fila, instradano e risolvono in un istante sui social media. Shopping video in live streaming ShopStream integrato Stupisci i tuoi clienti con esperienze di shopping video in live streaming. Alimenta il tuo percorso di acquisto digitale per guidare i tuoi clienti dalla navigazione all'acquisto.