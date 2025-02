Software di chat dal vivo - App più popolari - Svezia

Leadoo

Leadoo è una piattaforma di conversione che trasforma il traffico passivo del sito web in lead attivi e risultati aziendali tangibili. Dato che l'83% delle decisioni di acquisto avvengono online, le opportunità di conversione sul sito web non sono mai state così alte. Ma la maggior parte dei visitatori del sito sono passivi e non sono pronti ad acquistare. In media, il 98% dei visitatori del sito abbandona il sito senza effettuare conversioni. Questi bassi tassi di conversione possono affliggere le prestazioni. La loro missione è quindi quella di allineare e consentire ai team di marketing e di vendita di convertire meglio e creare insieme nuove efficienze commerciali. Lo fanno attraverso: * Coinvolgimento di bot in loco per favorire percorsi di conversione * Potente personalizzazione per migliorare l'esperienza dell'utente * Identificazione dell'azienda per identificare i potenziali clienti * Mappatura del percorso dell'utente per mappare i cicli di vendita * Analisi per comprendere gli utenti * AI per rispondere automaticamente alle domande degli utenti in base al contenuto del sito * Avvisi di vendita per supportare i team commerciali * Integrazione CRM per riunire tutto * Leadoo dispone inoltre di un team dedicato di esperti di conversione che impostano e ottimizzano costantemente i percorsi di conversione attraverso il sito. Per 800 clienti Leadoo durante i primi 12 mesi con loro, hanno riscontrato che l'aumento medio dei tassi di conversione di base è stato del 74%. In termini semplici, Leadoo fornisce tutti gli strumenti e gli approfondimenti necessari per: * Identificare i visitatori del sito web *Attivali in loco * Coltivali durante i loro percorsi di acquisto * Alla fine convertine un numero maggiore in clienti