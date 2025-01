Software per conti di spesa per stili di vita (LSA). - App più popolari - Qatar

Forma

joinforma.com

Le aziende spendono milioni ogni anno in benefici per i dipendenti che i dipendenti non apprezzano né utilizzano regolarmente. Fondata nel 2017, Forma si è posta l’obiettivo di costruire un modello migliore sfidando gli approcci tradizionali validi per tutti. Il software per benefit flessibili di Forma aiuta le aziende a offrire pacchetti di benefit competitivi riducendo al tempo stesso i costi e le inefficienze, offrendo ai dipendenti più scelta e flessibilità nel modo in cui spendono le loro indennità. La piattaforma consente inoltre ai professionisti delle risorse umane di risparmiare innumerevoli ore nella gestione e nel supporto di varie soluzioni puntuali. Utilizzando Forma, le aziende possono scegliere tra una suite di prodotti che include conti di spesa per lo stile di vita, conti di spesa sanitaria, accordi di rimborso sanitario, conti di spesa flessibili e altro ancora per progettare e fornire programmi di benefit personalizzati, il tutto attraverso un'unica piattaforma. I dipendenti hanno quindi tre scelte per spendere i fondi del conto: The Forma Store con prodotti e servizi scontati, The Forma Visa Card o richiedere un rimborso supportato dal team di supporto dei membri di livello mondiale di Forma. Forma ha aiutato centinaia delle aziende più ammirate al mondo, tra cui Stripe, Zoom, Lululemon e Affirm, a progettare e supportare programmi di benefit flessibili e inclusivi per quasi un milione di dipendenti. Inoltre, stiamo riscontrando un grande successo con una fidelizzazione dei clienti del 98%, 75 NPS e 98 valutazioni CSAT da parte dei membri. Forma è sostenuta da Emergence Capital e Ribbit Capital e ha ricevuto numerosi premi per la sua crescita esponenziale, l'innovazione del software e come "Great Place to Work".