Software per conti di spesa per stili di vita (LSA). - App più popolari - Isola Norfolk

Il software Lifestyle Spending Account (LSA) consente alle aziende di creare un mercato personalizzato e orientato al benessere in cui i dipendenti possono utilizzare un budget designato per acquistare servizi sanitari professionali da fornitori selezionati. I datori di lavoro assegnano un budget mensile che i dipendenti possono spendere esclusivamente all'interno di questo mercato curato. I dipendenti hanno accesso a una varietà di attività e servizi che promuovono il benessere mentale e fisico, come lezioni di ballo, lezioni di tennis o giornate in spa. Le aziende possono personalizzare la piattaforma per definire quali servizi si qualificano come legati alla salute, migliorando l’inclusività. Questo approccio avvantaggia le aziende aumentando il morale dei dipendenti, riducendo lo stress, tagliando i costi sanitari, favorendo la coesione del team e mantenendo la produttività. Sebbene il software LSA sia simile al software per il benessere aziendale, offre un approccio unico consentendo ai dipendenti di personalizzare i propri vantaggi in base alle proprie esigenze individuali. Queste piattaforme spesso si integrano con software di coinvolgimento dei dipendenti per monitorare la cultura aziendale e la soddisfazione dei dipendenti, nonché con software di amministrazione dei benefit per monitorare l’utilizzo dei fondi e i tipi di servizi o prodotti acquistati per il benessere dei dipendenti.