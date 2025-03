Mentessa

Stai cercando una soluzione per integrare i nuovi assunti per riunirli, migliorando allo stesso tempo il benessere e la produttività, offrendo a tutti l'opportunità di una carriera di successo! Mentessa è la piattaforma per l'apprendimento collaborativo che aiuta i dipendenti ad apprendere e lavorare insieme, sulla base delle competenze. Trasforma un luogo di lavoro in una comunità, creando connessioni più forti all'interno del tuo team, accogliendo i nuovi arrivati ​​e aiutando tutti a sentirsi parte della famiglia. Investi nella formazione e nello sviluppo dei dipendenti per favorire il coinvolgimento, l'innovazione e il benessere, grazie all'intelligenza artificiale. Sfrutta la potenza di Mentessa e sperimenta un livello completamente nuovo di apprendimento dei dipendenti con la tecnologia basata sull'intelligenza artificiale. Trasforma il tuo posto di lavoro in una fiorente comunità che celebra la collaborazione, accoglie i nuovi arrivati ​​e supporta tutti a raggiungere il loro massimo potenziale attraverso una significativa condivisione delle conoscenze, il tutto progettato per il massimo coinvolgimento e innovazione! Mentessa invita i colleghi a riunirsi e condividere le loro conoscenze a beneficio di tutti in qualsiasi fase della carriera di un dipendente! Rende il team building, la collaborazione e il miglioramento delle prestazioni semplici e divertenti: cosa potrebbe esserci di meglio? Supportiamo una cultura dell'apprendimento connesso attraverso: - networking dell'happy hour (pranzi misteriosi, chiacchierate virtuali con caffè, partite di bevande rinfrescanti) - mentoring tra pari - abbinamento dei mentori - condivisione delle competenze - programmi di scambio DEI - routine di costruzione di abitudini - abbinamento di fitness tra amici - appuntamenti con i CEO A Mentessa, noi rendiamo la collaborazione più semplice che mai grazie alle nostre tecnologie basate sull'intelligenza artificiale. Mettere in contatto colleghi di diversi team e luoghi non è mai stato così semplice: che tu stia cercando una chat individuale o una riunione di gruppo più ampia, è tutto organizzato nel tuo calendario senza richiedere alcuno sforzo aggiuntivo da parte tua! Prendiamo una tazza di caffè virtuale e raggiungiamoci! Il nostro programma di tutoraggio tra pari è il modo perfetto per stare insieme e scambiare idee. E non dimentichiamo la nostra innovativa iniziativa di abbinamento dei dipendenti tra team, che aiuta l'ingegneria a incontrare le vendite o le risorse umane a incontrare il marketing come mai prima d'ora. Anche i nuovi assunti adoreranno il loro Buddy Program: preparati per delle fantastiche presentazioni quando arriveranno a bordo! Abbiamo anche rinfrescanti