Più popolari Aggiunti di recente Piattaforme di esperienza di apprendimento (LXP) - App più popolari - Spagna

Le piattaforme di esperienza di apprendimento (LXP), note anche come LXP o LEP, sono utilizzate dai dipartimenti di risorse umane e apprendimento e sviluppo (L&D) nelle aziende. Queste piattaforme offrono soluzioni personalizzabili volte a fornire ai dipendenti esperienze di apprendimento personalizzate e di facile utilizzo. Spesso definiti come apprendimento "in stile Netflix", gli LXP facilitano un facile accesso ai contenuti pertinenti tramite computer e dispositivi mobili. I LEP forniscono alle aziende ampie librerie di apprendimento che comprendono cataloghi di corsi interni ed esterni, video, podcast, blog, articoli e altro ancora. Gli LXP consentono ai dipendenti di seguire percorsi di apprendimento adattivi su misura per le loro esigenze di sviluppo delle competenze individuali. È importante differenziare gli LXP dai sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS). Mentre gli LMS si concentrano in genere sulla gestione dei cataloghi per scopi di conformità e formazione aziendale, gli LXP forniscono alle aziende librerie di contenuti versatili che possono essere utilizzate così come sono, personalizzate o create di nuovo. Alcuni LEP assistono le aziende anche nell'identificazione delle competenze interne e nella cura di archivi di conoscenze proprietarie. Le aziende possono integrare gli strumenti LXP e LMS per creare, gestire e monitorare in modo efficace tutte le opportunità di apprendimento all'interno della propria organizzazione.