Fullcast è l'unica piattaforma di pianificazione go-to-market (GTM) che collega perfettamente le tue attività di pianificazione GTM con le tue operazioni di vendita tattiche. Ti consente di aggiornare continuamente la tua strategia e implementare le modifiche istantaneamente. Aziende che pianificano con Fullcast: -> Pianifica in giorni, non settimane o mesi. Nessun foglio di calcolo richiesto. -> Rispondere con agilità alle mutevoli condizioni del mercato. -> Dedica più tempo alla strategia, piuttosto che configurare sistemi GTM separati. -> Mantieni i rappresentanti con le migliori prestazioni con assegnazioni di territorio eque e trasparenti. -> Prendi decisioni aziendali migliori modellando facilmente scenari GTM complessi. *Funzionalità chiave* --> Gestione del territorio: progetta e distribuisci i tuoi piani per il territorio di vendita in un unico posto. --> Instradamento: assicurati che ogni lead vada nel posto giusto. --> Quote e impostazione degli obiettivi: obiettivi e quote basati sulla modellazione di scenari basata sull'intelligenza artificiale. --> Igiene dei dati: l'unica soluzione di gestione RevOps che pulisce i tuoi dati man mano che vengono raccolti. --> Copertura, capacità e ruoli: pianifica ed esegui la pianificazione della copertura e della capacità di vendita. --> Performance da pianificare: monitora la performance, agisci in base agli insight e invia automaticamente le modifiche.