Software di corrispondenza e routing lead-to-account - App più popolari - Slovacchia

Demodesk

demodesk.com

Demodesk è la piattaforma leader per le vendite virtuali. Pianifica riunioni con il pilota automatico, esegui riunioni video professionali e istruisci i team di vendita in tempo reale con l'intelligenza artificiale. Conformità al GDPR al 100%, sicurezza e supporto di livello aziendale. La piattaforma automatizza le attività ripetitive e semplifica l'intero processo di vendita, consentendo ai rappresentanti di vendita di concentrarsi sulla costruzione di relazioni e sulla chiusura delle trattative. Funzionalità come la pianificazione automatizzata, la presa di appunti in tempo reale e l'integrazione CRM ottimizzano l'efficienza e la produttività. Con Demodesk, i professionisti delle vendite possono offrire demo di prodotti accattivanti che vanno oltre le semplici presentazioni. La piattaforma offre funzionalità rivoluzionarie di condivisione dello schermo e interattive per creare un'esperienza coinvolgente e personalizzata per i potenziali clienti, portando a un maggiore coinvolgimento e tassi di conversione più elevati. Funzionalità come lo shadowing o i playbook integrati e le carte di battaglia consentono il coaching in tempo reale durante le chiamate virtuali. La piattaforma offre funzionalità di analisi e reporting complete che forniscono informazioni utili sulle prestazioni di vendita. Grazie a questi dati preziosi, i leader delle vendite possono prendere decisioni basate sui dati, ottimizzare i processi di vendita e identificare le aree di miglioramento. Aziende di tutte le dimensioni si affidano a noi per digitalizzare le vendite, aumentare la produttività e generare maggiori entrate. Risultati principali ottenuti dai nostri clienti: +25% di tempo risparmiato sulle attività manuali (Pipedrive) ↑ Tasso di conversione 2x (Clark) +30% in più di entrate per venditore (Treatwell) ↑ 3x aumento della produttività degli agenti (Eigensonne) Per ulteriori informazioni, visitare demodesk.com .