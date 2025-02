Software di punteggio principale - App più popolari - Thailandia

ActiveCampaign

ActiveCampaign for Marketing collega tutti gli strumenti e i canali che utilizzi nella tua azienda per coinvolgere i clienti in ogni fase del ciclo di vita del cliente. Sfrutta i dati provenienti dall'email marketing, dai social media, dalla pubblicità digitale e dal tuo sito web, per personalizzare punti di contatto personalizzati con i tuoi contatti, assicurandoti che il tuo marketing sia efficace, coinvolgente e memorabile senza farti perdere tempo. Mettiamo l'automazione al lavoro per te in modo che tu possa concentrarti sui tocchi personali che distinguono la tua attività e assicurarti di non perdere un passaggio con nessuno dei tuoi clienti. Quali sono alcune delle cose che puoi fare con ActiveCampaign? - Automatizza le esperienze personalizzate in tutti i punti di contatto dei tuoi clienti - Tieni traccia delle preferenze, del comportamento e di molti attributi personalizzati dell'acquirente durante l'intero ciclo di vita del cliente per una segmentazione più profonda e un raggio d'azione più efficace - Personalizza gli invii in base a quasi tutti i parametri, in modo che i tuoi messaggi siano sempre mirati al giusto target pubblico -Utilizza i dati dell'intero ciclo di vita del cliente per scegliere il contenuto, l'ora di invio e il canale di consegna migliori per ciascun cliente -Crea campagne interamente personalizzate con il minimo sforzo, quindi migliora la tua strategia di invio in tempo reale in base ai comportamenti dei clienti -Replica il 1-1 esperienza personale per ogni cliente, non importa quanto grande sia la tua attività