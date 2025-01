Software di punteggio principale - App più popolari - Qatar

Koncert

koncert.com

Koncert è una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale progettata per migliorare il successo delle vendite fornendo una suite di strumenti per il processo di vendita. La piattaforma include Koncert Dialers, una suite di quattro dialer di vendita unici personalizzati in base alle esigenze del team: AI Parallel Dialer, AIFlow Dialer, Agent-Assisted Dialer e Click to Call Dialer. Questi dialer aiutano a gestire in modo intelligente il filtraggio, la connessione e il tracciamento delle chiamate di vendita. La piattaforma introduce anche Koncert Cadence, un sequenziatore di vendita multicanale che opera su diversi canali, tra cui telefono, e-mail, video e social media per un raggio d'azione diversificato. Inoltre, Koncert presenta Remote Salesfloor, una funzionalità intelligente creata per replicare la tradizionale esperienza dello spazio di lavoro del punto vendita in un formato digitale. Per ottimizzare le chiamate in uscita, la piattaforma è dotata di Caller ID Management, una nuova funzione Heat Map per la gestione dei numeri dei combinatori in uscita. Offre inoltre una perfetta integrazione con strumenti pre-investiti, migliorandone l'usabilità. Inoltre, l'aspetto dell'apprendimento automatico di Koncert aiuta la prospezione delle vendite, offrendo la possibilità di assegnare un punteggio e dare priorità ai lead. Dispone inoltre di uno strumento di coaching unico per i manager, Koncert Remote Coach. Koncert si concentra sull'aiutare gli utenti ad accelerare il successo delle vendite con il suo sistema di composizione potenziato dall'intelligenza artificiale e altre funzionalità orientate alle vendite.