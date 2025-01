Software di punteggio principale - App più popolari - Pakistan

EQUP

equp.com

EQUP è un software all-in-one che aiuta gli imprenditori a semplificare i processi aziendali come marketing, vendite, fatturazione, comunicazione, ecc. Con EQUP, gli imprenditori non devono accontentarsi di soluzioni generiche; offre soluzioni specifiche del settore ai loro problemi aziendali, sia che si tratti di settori di servizi, SAAS o e-commerce. EQUP è l'unico software CRM+Marketing Automation presente sul mercato che ti offre la possibilità di gestire più aziende con un unico account e un unico abbonamento. Non è necessario acquistare un nuovo piano per gestire le altre attività. La funzionalità di pooling dell'inventario di EQUP ti consente di raggruppare e-mail, utenti, offerte, tag, attività, appuntamenti, ecc. tra le tue società in modo che nessuna funzionalità venga lasciata inutilizzata. In EQUP, tutti gli strumenti necessari per gestire e far crescere la tua attività sono tutti disponibili in un unico posto, semplificando la gestione della tua attività senza dover apprendere più programmi e passare da uno all'altro per ottenere le informazioni necessarie. Avrai anche accesso a un account manager dedicato che non solo ti aiuterà con l'onboarding, ma sarà anche disponibile per assisterti con le tue esigenze software.