Software per il recupero dei lead - App più popolari - Qatar

snapADDY DataQuality è il potenziatore della qualità dei dati per il tuo CRM: la soluzione intelligente ti aiuta a creare e aggiornare lead, contatti e account direttamente nelle interfacce Salesforce, Microsoft Dynamics e SAP Sales Cloud. Quando inserisci i dati di contatto, riceverai automaticamente suggerimenti per le informazioni ottenute dai social network aziendali, dai siti Web aziendali o dalle firme e-mail. Il validatore e-mail integrato esegue una ricerca per l'indirizzo e-mail più compatibile. Ciò riduce il lavoro manuale e garantisce la qualità dei dati CRM al massimo livello! snapADDY DataQuality è disponibile anche come estensione del browser per altri sistemi CRM. È incluso uno scanner gratuito per biglietti da visita. Molte funzioni intelligenti: • Crea e aggiorna lead, contatti e account con Smart Autocomplete & Updater • Incolla i dati di contatto dagli appunti per completare i valori mancanti • Acquisizione dei contatti utilizzando l'intelligenza artificiale • Controllo automatico dei duplicati di lead, contatti e account • Dati di inventario aggiornamento basato sulle firme e-mail • Ricerca qualificata dei dati aziendali e dei contatti • Aggiunta semplice dei dati dei contatti mancanti • Trasferimento dati al CRM senza digitare • Scanner biglietti da visita gratuito per il tuo smartphone Perché snapADDY DataQuality? • Integrazione perfetta in Salesforce, SAP e Microsoft Dynamics CRM • Maggiore qualità dei dati garantita • Maggiore accettazione da parte degli utenti per il vostro CRM • Maggiore efficienza nel marketing e nelle vendite • Semplificazione dei flussi di lavoro • Risparmio di tempo di lavoro • Gestione centralizzata dei dati