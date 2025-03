Software di intelligence principale - App più popolari - Ucraina

Clearout

clearout.io

Clearout è una soluzione completa per migliorare le tue attività di vendita e marketing semplificando il processo di identificazione e connessione con potenziali lead tramite e-mail. Il nostro strumento garantisce che le tue e-mail raggiungano i destinatari previsti espandendo la tua portata, riducendo gli hard-bounce e migliorando i tassi di consegna attraverso la verifica e la convalida delle e-mail in tempo reale e in blocco. Con Clearout puoi raggiungere in modo efficiente ogni lead e massimizzare il tuo potenziale di vendita. I servizi di convalida e-mail e di verifica e-mail di Clearout offrono vari modi per aiutarti a mantenere un elenco e-mail pulito e aggiornato mantenendo i contatti importanti al tuo fianco. Ecco alcuni modi per sfruttare i nostri servizi: 1) Crea un elenco e-mail preciso: con lo strumento Email Finder di Clearout, puoi recuperare facilmente gli indirizzi e-mail preverificati dei tuoi potenziali clienti semplicemente inserendo il loro nome e il nome dell'azienda/dominio. 2) Convalida i dati dei clienti esistenti: il nostro verificatore di posta elettronica in blocco può verificare un volume enorme di indirizzi e-mail con una precisione notevole pari al 98%+. Questo ti aiuta ad aggiornare la tua lista e-mail esistente ed eliminare indirizzi e-mail non validi e rischiosi. 3) Verifica le nuove voci in tempo reale: con la verifica e-mail in tempo reale di Clearout, puoi convalidare immediatamente ogni nuovo cliente o abbonato al momento dell'ingresso. Ciò garantisce che la tua lista e-mail rimanga aggiornata e accurata e puoi evitare di inviare e-mail a indirizzi non validi o fraudolenti. Verifica e-mail: lo strumento di convalida e-mail di Clearout è progettato per fornire una precisione superiore al 98% eseguendo più di 20 controlli di convalida perfezionati per determinare lo stato di ogni indirizzo e-mail nei tuoi dati. Con oltre 15 milioni di indirizzi e-mail verificati quotidianamente, Clearout aiuta le aziende identificando potenziali clienti legittimi e rimuovendo indirizzi e-mail non validi come abusi, trappole spam, errori di battitura, e-mail temporanee e altri