Software di intelligence principale - App più popolari - Taiwan

Clay

clay.com

Clay è uno strumento di intelligenza artificiale che consente agli utenti di ampliare le proprie idee creative in uscita combinando la potenza di oltre 50 fornitori di dati, scraping in tempo reale e intelligenza artificiale. Con Clay, gli utenti possono inviare campagne personalizzate su misura per i singoli destinatari, aumentando le possibilità di prenotare più riunioni. Clay offre una gamma di caratteristiche e funzionalità per supportare campagne outbound efficaci. Gli utenti possono accedere a una vasta rete di fornitori di dati per raccogliere informazioni pertinenti sui lead, come annunci di lavoro, dettagli sullo stack tecnologico e ultime notizie. Clay consente inoltre agli utenti di identificare caratteristiche specifiche delle aziende, come le politiche remote-first o la conformità SOC II, e di cercare parole chiave sui loro siti Web. Lo strumento fornisce l'accesso a un ampio database di contatti, consentendo agli utenti di trovare e-mail e numeri di telefono da varie fonti, inclusi profili LinkedIn, profili Twitter ed elenchi di attività commerciali locali. Clay si integra con le piattaforme CRM più diffuse, consentendo agli utenti di potenziare le proprie capacità CRM con la ricerca automatizzata. Gli utenti possono anche sfruttare le funzionalità di intelligenza artificiale di Clay per generare e-mail personalizzate, scrivere messaggi e automatizzare la ricerca aziendale. Lo strumento offre funzionalità per arricchire i lead, trovare cambiamenti di lavoro e assegnare un punteggio ai lead in base a parole chiave e altri criteri. Oltre 50.000 team leader si affidano a Clay e offre una prova professionale di 14 giorni per consentire agli utenti di sperimentare in prima persona le sue capacità. Con la sua versatilità e gamma di funzionalità, Clay consente agli utenti di ottimizzare le proprie campagne in uscita e semplificare i processi di lead generation.