Software di intelligence principale - App più popolari - Thailandia

Luna.ai

luna.ai

Il vecchio manuale delle vendite è rotto. I potenziali clienti di oggi non hanno alcuna pazienza per quei messaggi di spam validi per tutti. E i fornitori di servizi di posta elettronica hanno reso più restrittive le loro politiche sull’invio di posta elettronica a freddo in massa. È una nuova era e i vecchi metodi non bastano più. E se pensi che semplicemente far crescere il tuo team di vendita sia la bacchetta magica, ripensaci. Nonostante i loro migliori sforzi, molti venditori non riescono a comprendere e coinvolgere i potenziali clienti in modo efficace. Il ROI dei rappresentanti di vendita è sempre più difficile da giustificare. Sembra familiare? È tempo di cambiare. Entra in Luna.ai, il tuo razzo spaziale nell'oscurità delle vendite. Luna.ai non è solo un altro strumento di vendita AI; è la piattaforma tutto in uno che stai cercando. Vendita basata su segnali, personalizzazione su larga scala, consegna delle e-mail: Luna.ai ha tutto ciò che serve. Con Luna.ai non vendi solo; stai vendendo in modo più intelligente ed efficace. Immagina un sistema che conosca il tuo potenziale cliente dentro e fuori, costruito su una montagna di dati e approfondimenti per garantire che ogni contatto sia accurato. Ottima conoscenza di ben 152 lingue. E la parte migliore? Scalabile, con account e-mail illimitati, il tutto a un decimo del costo dei metodi tradizionali. Fondamentalmente, Luna.ai ti consente di eccellere in ciò che ami di più: connetterti con i clienti e concludere accordi. Si tratta di eliminare le congetture e garantire che ogni messaggio inviato sembri personale e pertinente. Configura il tuo primo playbook oggi stesso. Con le preimpostazioni di Luna.ai, sarai operativo in pochi minuti. Ci vediamo sulla luna!