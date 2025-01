Software per la generazione di lead - App più popolari - Qatar

Act-On

Act-On Software fornisce soluzioni che consentono agli operatori di marketing di coinvolgere obiettivi di marketing in ogni fase del ciclo di vita del cliente. Act-On rende fruibili i dati dei clienti in modo che gli esperti di marketing possano sognare in grande e creare programmi di automazione del marketing intelligenti ed efficaci per far crescere le proprie attività e generare un maggiore valore della vita del cliente, il tutto con il time-to-value più rapido. Ottieni una demo: https://act-on.com/demo/ Act-On consente agli esperti di marketing di: • Crescere ed espandere le proprie attività su larga scala attraverso la generazione della domanda B2B, le vendite e le transazioni B2C e le funzionalità di marketing per i clienti. Orchestra e ottimizza l'intero percorso del cliente, dalla consapevolezza alla promozione, costruendo un coinvolgimento continuo e personalizzato che trasformi i visitatori in potenziali clienti, i potenziali clienti in lead qualificati e i lead qualificati in clienti a vita. • Offrire esperienze di marca eccezionali durante l'intero ciclo di vita del cliente automatizzando i percorsi di acquisto, personalizzando le comunicazioni e le campagne e migliorando l'affinità e la fedeltà al marchio. Sfrutta le funzionalità automatizzate di Act-On per attirare nuovi potenziali clienti, coinvolgere i tuoi contatti e guidare i lead verso decisioni di acquisto più frequenti e più redditizie. • Promuovere un'adozione misurabile dei prodotti e la fidelizzazione dei clienti attraverso l'esecuzione di programmi completi di onboarding e formazione, strategie di adozione dei prodotti e fidelizzazione dei clienti e promozioni di nuovi prodotti e servizi. Dai nuovi contatti ai partner fedeli, puoi utilizzare Act-On per coinvolgere il tuo pubblico, trasformarlo in ambasciatori del marchio e invogliarlo a tornare per saperne di più. Con report e analisi interattivi e dinamici per valutare, mostrare e migliorare le prestazioni, la piattaforma Act-On è progettata per fornire valore di marketing in crescita per aziende e operatori di marketing di qualsiasi dimensione, forma, ubicazione e scala. Le funzionalità della piattaforma includono: • Percorsi di acquisto automatizzati e adattabili • Profonde integrazioni con i principali sistemi CRM e conferenze web • Monitoraggio del coinvolgimento dei visitatori del sito Web e reporting sulle intenzioni • Punteggio, segmentazione e consolidamento dinamici dei lead • Ascolto, prospezione, pubblicazione e patrocinio dei social media • Facile moduli Web, pagine di destinazione e modelli di posta elettronica da progettare • Invio di posta elettronica transazionale e attivato da eventi • Prezzi attivi basati sui contatti per la fatturazione dell'utilizzo effettivo Otteniamo marketing. Comprendiamo le tue sfide. E siamo qui per aiutarti a eccellere con ogni cliente e ogni campagna.