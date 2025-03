Software per l'acquisizione di lead - App più popolari - Città del Vaticano

ConvertFlow

convertflow.com

ConvertFlow è il costruttore di funnel tutto in uno per l'e-commerce. Crea, testa e personalizza popup, moduli, quiz, consigli sui prodotti, pagine di destinazione e altro ancora, senza bisogno di codifica o sviluppatori. PRIMA DEL CONVERTFLOW: il tuo funnel di conversione è un caos caotico di app, plugin, script e zap. Non è personalizzato. La segnalazione è confusa. Per apportare modifiche ci vogliono settimane in attesa degli sviluppatori. Aumentare le entrate significa pagare per più traffico. DOPO IL CONVERTFLOW: tutte le campagne di conversione del tuo negozio sono organizzate in un'unica dashboard. La rendicontazione è chiara. Eseguire esperimenti di canalizzazione è facile. Apportare modifiche richiede pochi minuti con il generatore di canalizzazioni. Aumenti il ​​ROAS e massimizzi le entrate per visitatore del sito web. Canalizzazioni per la crescita delle liste di lancio: • Fai crescere più velocemente la tua lista di e-mail e SMS indirizzando offerte personalizzate ad acquirenti nuovi e ricorrenti • Scegli tra oltre 100 modelli di iscrizione alle liste • Avvia popup, barre adesive, incorporamenti e pagine di destinazione • Personalizza in base all'interesse del prodotto, al carrello degli acquisti e altro ancora • Si sincronizza con Klaviyo, Attentive, MailChimp, ecc. Avvia canalizzazioni quiz sui prodotti: • I quiz sui prodotti scoprono le preferenze degli acquirenti, segmentano gli acquirenti nel pubblico giusto e forniscono consigli personalizzati sui prodotti • Modelli di quiz per un'ampia gamma di settori • Visualizza come popup, pagine e formati incorporabili • Consigli condizionali sui prodotti utilizzando risposte e punteggi • Sincronizza le risposte con Klaviyo, Attentive, MailChimp, ecc. Avvia canalizzazioni di upsell del carrello: • Aumenta l'AOV con 1 clic upsell e cross-sell del carrello • Trigger basati sul prodotto appena aggiunto al carrello • Visualizza le vendite incrociate come popup, sulle pagine e con incorporamenti • Gli acquirenti possono aggiungere tutti i prodotti al carrello con un solo clic • Indirizzare le vendite incrociate ai segmenti di iscritti ricorrenti Avvia canalizzazioni di abbandono del carrello: • Impedisce l'abbandono del carrello prima che avvenga facendo offerte agli acquirenti che escono • Si attiva sul desktop quando il mouse si sposta per uscire o mobile quando si fa clic sul pulsante Indietro • Attiva sequenze di e-mail e SMS di abbandono del carrello Crea canalizzazioni di pagine di destinazione: • Crea pagine di destinazione e test A/B che corrispondono alle tue campagne pubblicitarie, senza attendere gli sviluppatori • Scegli da decine di modelli di pagine di destinazione • Crea canalizzazioni di vendita personalizzate in più passaggi • Ospita pagine sul tuo dominio personalizzato, sincronizza con le pagine Shopify o incorpora ovunque