Software per l'acquisizione di lead - App più popolari - Senegal

Leadpipe

leadpipe.com

Tutto quello che avresti sempre voluto sapere sui visitatori del tuo sito web... ...ma i tuoi dati analitici non te lo hanno mai detto. I numeri ti dicono quanti hanno visitato. Leadpipe ti dice chi. Identificazione a livello di persona: sapere esattamente chi ha visitato l'azienda. Ottieni nomi, email e dati dei colleghi. Non prevedere chi ha visitato; Lo sai. sapere chi ha visitato da Microsoft alla ricerca di un ago in un pagliaio, sapere esattamente chi ha visitato dall'azienda. ottenere il nome, l'e-mail e il numero di telefono del dipendente. sapere chi ha visitato e le relative informazioni di contatto è solo una parte del percorso dell'acquirente. sapere quali pagine ha visitato l'acquirente, quanto tempo è rimasto, quali parole chiave sono state utilizzate e ottenere riepiloghi di viaggio. favorire ancora di più quel rapporto. conosci il linkedin dei tuoi visitatori in modo da poter entrare in contatto non solo tramite e-mail, ma connetterti per relazioni più profonde e capire di più sul tuo visitatore. ottieni informazioni sui colleghi dei tuoi visitatori e sui dati dei dipendenti dell'azienda, inclusi nomi, e-mail, numeri di telefono e indirizzi LinkedIn. oh, e abbiamo già detto che è incluso nei nostri pacchetti principali? comprendiamo che devi anche contattare l'outbound e che non tutti i profili cliente ideali visitano (ancora) il tuo sito web. accedi a oltre 602 milioni di contatti, ottieni le loro e-mail, nomi e tutti i dati necessari per la sensibilizzazione. il nostro obiettivo è che la tua azienda disponga di dati più affidabili e validi, non farti imparare una nuova piattaforma. abbiamo progettato il leadpipe in modo che tu possa impostarlo e dimenticarlo. automatizza dati e integrazioni con pochi clic e ricevi informazioni inviate automaticamente al tuo crm. visitatori per la prima volta e di ritorno, posizione, sorgenti di traffico, visitatori coinvolti e visitatori rimbalzati, dispositivi, dati delle pagine di entrata e di uscita. questo comprende tutto il necessario per una completa comprensione del percorso dell'acquirente, presentato in modo semplice. tutte le email che ti presentiamo sono convalidate. otteniamo lead da 40 a 100. qualsiasi cosa superiore a 40, siamo sicuri che l'e-mail sia valida. sotto i 40 anni, riteniamo che possa essere valido e non addebiteremo crediti per questo. tienilo tu. ti forniamo le informazioni sull'azienda in visita, i dettagli esatti dei dipendenti dell'azienda, un database di colleghi, i loro profili LinkedIn, numeri di telefono ed e-mail. sono inclusi l'accesso a un database b2b di tutti i contatti su LinkedIn, integrazioni semplici e analisi potenti. tutto questo è offerto in un unico semplice pacchetto