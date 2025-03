Software di gestione della descrizione del lavoro - App più popolari

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity è un'unica piattaforma di assunzione per aziende e persone, basata sull'intelligenza artificiale. Le aziende possono trovare pienamente talenti sia per l'impiego che per i contratti utilizzando il software ATS di SupportFinity, collegato a una delle comunità professionali in crescita più grandi al mondo. Le persone e le persone in cerca di lavoro possono iscriversi a SupportFinity per trovare lavoro o progetti e connettersi con colleghi e amici. La community SupportFinity offre accesso a lavori e progetti oltre a molti altri vantaggi gratuiti come bonus, blog e accesso a funzionalità riservate alla community.