TalVista

talvista.com

TalVista è una piattaforma di supporto decisionale per il reclutamento per la diversità basata su SaaS. TalVista è in una posizione unica per aiutare le aziende ad aumentare il proprio bacino di candidati diversi e aumentare la probabilità che candidati diversi avanzino attraverso il processo di reclutamento in base alla loro esperienza, capacità e qualifiche piuttosto che essere respinti a causa del loro genere, razza, etnia, orientamento, credo o capacità fisica. Con la tecnologia, la formazione sulla diversità viene rafforzata e consente la modifica del comportamento piuttosto che fare affidamento sulla teoria o sulla memoria di un membro. TalVista migliora il reclutamento della diversità in tre modi. Ottimizzazione della descrizione del lavoro – Con la nostra ottimizzazione della descrizione del lavoro, analizziamo la descrizione del lavoro e identifichiamo le parole problematiche, sulla base della ricerca, che hanno dimostrato di distrarre i candidati sottorappresentati dal candidarsi per un lavoro. Siamo l'unica piattaforma che va oltre la parità di genere, rispetto ad altre sul mercato, per garantire che il bacino di candidati più ampio e diversificato sia attratto dal lavoro. Revisione del curriculum redatto: abbiamo digitalizzato il processo di revisione del curriculum del candidato. Elaboriamo documenti PDF e MSWord e identifichiamo le informazioni di identificazione personale nel curriculum. Quindi eliminiamo il nome del candidato "bloccato", l'URL di identificazione personale e l'indirizzo e-mail. È possibile abilitare un'ulteriore oscuramento per "oscurare" fotografie, nomi di scuole/università e aziende. Il responsabile delle assunzioni valuta in base alle competenze e all'esperienza piuttosto che fissarsi su un nome che può denotare un genere, una razza o un'etnia. Nessun'altra piattaforma esegue la redazione all'interno del curriculum originale. Interviste strutturate – Le nostre interviste strutturate focalizzano l'intervistatore su ciò che conta di più, i criteri fondamentali del lavoro. Agli intervistatori possono essere assegnate domande in base alla loro esperienza. Gli intervistatori hanno il potere di concentrarsi su ciascuna risposta e raccogliere note vitali durante ciascuna risposta e quindi fare riferimento a tali note durante il processo di valutazione dopo che il candidato è stato esonerato.