Software di gestione della descrizione del lavoro - App più popolari - Thailandia

Sia ora che nei prossimi anni, ogni azienda cercherà di sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni e la produttività in tutte le funzioni e dipartimenti. Questo rapido cambiamento nel comportamento, guidato dall’adozione mainstream dell’intelligenza artificiale, cambierà radicalmente il panorama del reclutamento e delle risorse umane. Workable è in prima linea in questa trasformazione, offrendo una suite di prodotti che sfruttano la nostra intelligenza artificiale proprietaria sviluppata dall'elaborazione di 260 milioni di candidati e oltre 1,5 milioni di assunzioni. La missione di Workable è dieci volte la produttività delle risorse umane della tua azienda. Workable Recruiting è un sistema di tracciamento dei candidati di livello mondiale che migliora i reclutatori e i responsabili delle assunzioni. L'intelligenza artificiale praticabile aiuta con le attività che richiedono più tempo, come approvvigionamento, screening, invio di e-mail, generazione di descrizioni di lavoro e kit per colloqui e altro ancora. Workable è strettamente integrato con tutte le principali bacheche di lavoro e offre tutte le funzionalità che i migliori team di reclutamento stanno cercando. Workable HR consente la gestione end-to-end dei dipendenti con un sistema altamente configurabile che gestisce in modo sicuro i dati dei dipendenti, gestisce le ferie, si integra con le buste paga e altro ancora, tutto in un unico posto. Jobs by Workable è una bacheca di lavoro che mette in contatto milioni di candidati con opportunità presso aziende basate su Workable. Workable ha aiutato oltre 27.000 aziende in più di 100 paesi a trovare, assumere e gestire i migliori talenti. Forniamo miglioramenti di produttività senza precedenti nelle risorse umane e nel reclutamento, garantendo ai nostri clienti di rimanere all'avanguardia in un panorama tecnologico in rapida evoluzione.