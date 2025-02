Piattaforme di analisi IoT - App più popolari - Thailandia

Datadog

datadoghq.com

Datadog è la piattaforma di monitoraggio, sicurezza e analisi per sviluppatori, team operativi IT, ingegneri della sicurezza e utenti aziendali nell'era del cloud. La piattaforma SaaS integra e automatizza il monitoraggio dell'infrastruttura, il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni e la gestione dei log per fornire osservabilità unificata e in tempo reale dell'intero stack tecnologico dei nostri clienti. Datadog è utilizzato da organizzazioni di tutte le dimensioni e in un'ampia gamma di settori per consentire la trasformazione digitale e la migrazione al cloud, promuovere la collaborazione tra team di sviluppo, operazioni, sicurezza e aziendali, accelerare il time-to-market per le applicazioni, ridurre i tempi di risoluzione dei problemi e proteggere le applicazioni. e infrastruttura, comprendere il comportamento degli utenti e monitorare i principali parametri aziendali.