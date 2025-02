Software per la pianificazione delle interviste - App più popolari - Somalia

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now è l'unica suite HR all-in-one basata sul cloud che si adatta al tuo modo di lavorare. Basato su un unico database, ADP Workforce Now offre funzionalità di gestione delle risorse umane, buste paga, benefit, gestione dei talenti, gestione del tempo e del lavoro, apprendimento e analisi e ritorno in ufficio. Gestire il tuo personale non è mai stato così facile. ADP Workforce Now ti fornisce gli strumenti non solo per tenere traccia delle informazioni sulle risorse umane, ma per aiutarti a gestire la tua forza lavoro e prendere decisioni basate sui dati. E, man mano che cresci, puoi aggiungere le funzionalità di cui hai bisogno. Potenzia tutti i livelli della tua organizzazione con strumenti e funzionalità progettati specificamente per fornire un'esperienza coinvolgente a leader aziendali, manager e lavoratori. • Tutto in uno: una piattaforma HR configurabile per gestire in modo efficiente tutte le funzioni di gestione del personale (paghe, risorse umane, tempo, talento e benefit) all'interno di un unico database. • Conformità sicura: la nostra sicurezza leader del settore mantiene i tuoi dati al sicuro, mentre le nostre profonde competenze e soluzioni in materia di conformità ti aiutano a proteggere la tua azienda. • Facilità d'uso: funzionalità innovative e facili da usare a portata di mano, che semplificano il lavoro in modi che si adattano alle tue esigenze fornendo allo stesso tempo un'esperienza migliore alla tua forza lavoro • Approfondimenti sul flusso di lavoro: prendi decisioni con sicurezza, informato dagli approfondimenti del database della forza lavoro più ricco e solido del settore. • Ecosistema integrato e connesso: amplia le tue capacità di gestione del personale con il più vasto ecosistema HR che si integra in modo semplice e sicuro con le principali soluzioni di terze parti. Connettiti facilmente con partner vitali come commercialisti, intermediari e fornitori finanziari. PAGAMENTO. Risparmia tempo e riduci gli errori con la suite all-in-one creata appositamente per aiutarti a gestire la tua attività e soddisfare le tue esigenze di conformità.