Software per la pianificazione delle interviste - App più popolari - Mauritania

Il software di pianificazione dei colloqui con i candidati, noto anche come software di pianificazione dei colloqui, automatizza il processo di pianificazione dei colloqui con i candidati. Migliora l'efficienza del personale delle risorse umane e dei reclutatori semplificando il processo di colloquio e migliorando l'esperienza del candidato. Questi strumenti sostituiscono la necessità di scambi prolungati di e-mail e telefonate dispendiose in termini di tempo, consentendo ai team delle risorse umane, ai responsabili delle assunzioni e ai reclutatori di monitorare i prossimi colloqui in tempo reale. Sfruttano i calendari dei responsabili delle assunzioni e degli intervistatori per determinare i tempi ottimali per la pianificazione degli schermi telefonici, dei colloqui in loco e dei videointervisti. Le funzionalità principali includono in genere l'integrazione con e-mail e calendari, modelli di e-mail precompilati, opzioni per la riprogrammazione e promemoria automatici per intervistatori e candidati tramite e-mail o SMS. I software di pianificazione dei colloqui spesso si integrano perfettamente con i sistemi di tracciamento dei candidati (ATS) e vengono comunemente utilizzati insieme alle piattaforme di colloqui video.