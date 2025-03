Omnipresent

Omnipresent è una soluzione EOR globale che ti consente di concentrarti sulla crescita di un'azienda e di un team di livello mondiale. Come tuo partner, ti diamo la flessibilità di assumere i migliori talenti internazionali, senza dover creare una costosa entità locale. In qualità di datore di lavoro ufficiale, semplifichiamo le assunzioni a distanza in qualsiasi parte del mondo. Gestiamo tutte le attività di amministrazione e conformità del lavoro in 160 paesi, fornendo ai tuoi dipendenti gli strumenti e il supporto di cui hanno bisogno per sentirsi parte della tua squadra. Comprendiamo che il tuo tempo è prezioso e che hai bisogno di un partner di cui ti puoi fidare per mantenere le cose il più semplici possibile in modo da poter continuare a gestire la tua attività. ‍Impiega ovunque. Sii onnipresente.