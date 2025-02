Software per newsletter interno - App più popolari - Thailandia

SnapComms

SnapComms è un fornitore leader di software di comunicazione interna. Aiuta le organizzazioni a attirare l'attenzione dei dipendenti attraverso una serie di strumenti vibranti che bypassano la posta elettronica per la massima efficacia. Gli strumenti di comunicazione altamente visivi e multiuso vengono consegnati direttamente ai dipendenti ovunque si trovino e si esibiscono in tutto lo spettro di comunicazione, da avvisi di emergenza invadenti a schermo intero a canali più passivi per la consapevolezza generale. I formati freschi e coinvolgenti includono: * Avvisi desktop (e mobile) per comunicazioni di dipendenti urgenti o importanti * Messaggi di scorrimento (ticker) consegnati al desktop con collegamenti a ulteriori informazioni e messaggi più completi Windows * NEWSLETTERS per i contenuti curati in un formato di alta qualità, magnificamente marchiato e coinvolgente * Segnale digitale interattiva e messaggistica consegnati agli screensaver * Quiz e strumenti di indagine per la gamification e il feedback dei dipendenti * Notifiche di panico per le emergenze Il software versatile è utilizzato da comunicazioni, IT, risorse umane, sicurezza, conformità e altre funzioni aziendali in tutto il mondo. Fondata nel 2007, SnapComms ha milioni di utenti a pagamento in oltre 75 paesi. Questi clienti abbracciano ogni settore e comprendono molteplici aziende e rivenditori di Fortune 500 sparsi in Nord America, Europa, Sud -est asiatico, Australasia, Medio Oriente, Africa, Caraibi e Sud America. La società ha sede ad Auckland, in Nuova Zelanda, con uffici negli Stati Uniti e nel Regno Unito e nei data center in tutto il mondo. SnapComms è un'azienda Everbridge, che offre l'unica soluzione end-to-end Event Management e Communication per i dipendenti al mondo.