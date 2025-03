WorkStep

workstep.com

WorkStep è la principale soluzione software di coinvolgimento dei dipendenti progettata per aiutare le risorse umane e le operazioni a ridurre il turnover dei dipendenti, aumentare la produttività e aumentare l'impegno per la forza lavoro oraria. WorkStep fornisce software di coinvolgimento dei dipendenti alimentati dall'intelligenza artificiale progettato specificamente per i team di prima linea. Emettendo le risorse umane e i leader delle operazioni con approfondimenti in tempo reale, Workstep aiuta a identificare e affrontare i rischi prima di diventare problemi costosi e mantiene le operazioni funzionanti senza intoppi. La soluzione per l'esperienza dei dipendenti di Workstep offre l'ascolto, il coinvolgimento, la voce del dipendente e la funzionalità di comunicazione complete tra cui: *Feedback dei dipendenti: WorkStep raccoglie approfondimenti in tempo reale dai dipendenti attraverso i canali di feedback annuale, sempre attivi, sondaggi annuali e bidirezionali. *Reporting dei dipendenti: il reporting fornisce ai leader delle risorse umane e delle opzioni sul comportamento dei dipendenti che possono essere segmentati da vari filtri tra cui tipo di ruolo, posizione, dati demografici e possesso, per identificare le tendenze e i modelli che possono influire sulla conservazione *Analisi predittiva: WorkStep utilizza l'apprendimento automatico per determinare le principali aree di miglioramento, a livello di struttura o ruolo, e suggerire azioni ad alto impatto per ridurre il turnover dei dipendenti *Analisi dell'impatto: i datori di lavoro possono misurare il successo di qualsiasi iniziativa implementata monitorando il cambiamento nel sentimento e la conservazione dei dipendenti attraverso la popolazione colpita *Comunicazione: i leader possono rispondere a commenti e avvisi urgenti mantenendo l'anonimato dei dipendenti o comunicare ampiamente ai segmenti della forza lavoro per attirare l'attenzione su nuovi programmi, condividere aggiornamenti critici, celebrare i team o sollecitare feedback. Combinando i dati in tempo reale con analisi alimentate dall'intelligenza artificiale e strumenti di comunicazione integrati, WorkStep aiuta i leader EHR e Operazioni a identificare e affrontare direttamente le opportunità nelle loro operazioni di prima linea. Ciò comporta un miglioramento dei tassi di conservazione, un aumento della produttività e una riduzione dei costi.