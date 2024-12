Software IAST (Interactive Application Security Testing). - App più popolari - Malawi

Software per la gestione degli ex studenti

Il software Interactive Application Security Testing (IAST) esamina il codice di un'applicazione dall'interno mentre è in esecuzione per identificare le vulnerabilità della sicurezza. Questo approccio contrasta con lo Static Application Security Testing (SAST), che analizza il codice senza eseguirlo, e il Dynamic Application Security Testing (DAST), che esegue test dall'esterno dell'applicazione utilizzando un metodo black-box. IAST offre un processo di test più rapido rispetto a SAST, rendendolo interessante per i team focalizzati sulla consegna continua. Tuttavia, la velocità di IAST comporta un compromesso: fornisce una scansione meno completa di SAST, poiché valuta il codice solo in punti specifici definiti dai tester. Il software IAST avvisa i tester delle vulnerabilità non appena vengono rilevate e fornisce suggerimenti di rimedio per facilitare la risoluzione dei problemi.