Software IAST (Interactive Application Security Testing). - App più popolari - Ungheria

GuardRails

guardrails.io

GuardRails è una piattaforma di sicurezza end-to-end che semplifica AppSec sia per i team di sicurezza che per quelli di sviluppo. Effettuiamo la scansione, rileviamo e forniamo indicazioni in tempo reale per correggere tempestivamente le vulnerabilità. Scelto da centinaia di team in tutto il mondo per creare app più sicure, GuardRails si integra perfettamente nel flusso di lavoro degli sviluppatori, esegue la scansione silenziosamente mentre codificano e mostra come risolvere i problemi di sicurezza sul posto tramite formazione Just-in-Time. GuardRails si impegna a mantenere basso il livello di rumore e a segnalare solo le vulnerabilità ad alto impatto rilevanti per la tua organizzazione. GuardRails aiuta le organizzazioni a spostare la sicurezza ovunque e a costruire una solida pipeline DevSecOps, in modo che possano entrare più rapidamente nel mercato senza mettere a rischio la sicurezza.