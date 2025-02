Software per assistenti virtuali intelligenti - App più popolari - Turkmenistan

Genesys Cloud

La piattaforma Genesys Cloud CX™ è considerata affidabile da migliaia di piccole, medie e grandi imprese ed è riconosciuta in tutto il mondo come soluzione di call center cloud leader del settore e piattaforma di customer experience (CX). Non importa dove inizia o finisce la conversazione con il cliente, Genesys Cloud CX trasforma la tua customer experience. Collega gli insight tra team, strumenti e interazioni in modo da avere a disposizione i dati per affrontare facilmente i problemi dei clienti. Incontra i tuoi clienti ovunque, in qualsiasi momento, su qualsiasi canale, con una suite di canali digitali. * Automatizza i risultati positivi Semplifica il modo in cui entri in contatto con i clienti attraverso i canali. Con l'automazione intelligente lungo l'intero percorso del cliente, puoi utilizzare i dati e le informazioni acquisite per intraprendere l'azione giusta al momento giusto per ottenere i migliori risultati. * Innovare su larga scala Fornisci ai tuoi dipendenti e agli agenti del call center le informazioni di cui hanno bisogno in uno strumento creato per favorire il coinvolgimento, migliorare le interazioni con i clienti e aumentare le prestazioni del tuo team. * Reinventa le esperienze che contano Utilizza Genesys Cloud CX come applicazione per call center cloud all-in-one ed estendi facilmente la suite con centinaia di integrazioni in pacchetto. Sfrutta appieno la piattaforma componibile di customer experience con integrazioni e applicazioni di terze parti per raggiungere i clienti in qualsiasi momento, su qualsiasi canale. Con una suite all-in-one di funzionalità digitali in Genesys Cloud CX, i dipendenti e i clienti dei call center possono impegnarsi in conversazioni senza interruzioni attraverso canali digitali come chat, e-mail, SMS e social media. Migliora l'esperienza del cliente con bot e intelligenza artificiale predittiva (AI) e indirizza a un agente del call center umano quando i clienti hanno esigenze più complesse. Genesys sta ridefinendo l'esperienza del cliente con un software innovativo per call center. Il nostro pluripremiato Genesys Cloud CX si implementa in pochi giorni, è intuitivo da usare e si innova con aggiornamenti ogni settimana. Con dashboard in tempo reale, semplici strumenti di gestione e analisi, Genesys Cloud CX fornisce le informazioni necessarie per gestire la tua attività. E porterai avanti il ​​tuo contact center e la tua strategia CX domani, indipendentemente da dove si trovano i tuoi agenti o da quali canali gestiscono.