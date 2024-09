Software per assistenti virtuali intelligenti - App più popolari - Samoa americane Più popolari Aggiunti di recente

Gli assistenti virtuali intelligenti (IVA), noti anche come agenti virtuali e dipendenti digitali, consentono alle aziende di interagire con i propri clienti o clienti in modo conversazionale. Queste interazioni simulano conversazioni umane e sono caratterizzate dal loro flusso naturale. Una delle principali distinzioni tra gli IVA e i software chatbot convenzionali risiede nella sofisticatezza delle loro capacità di conversazione. Mentre i chatbot in genere operano sulla base di risposte predefinite e faticano a comprendere più intenti all’interno di una singola interazione, gli IVA sfruttano capacità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per interpretare un’ampia gamma di intenti da una singola espressione. Inoltre, gli IVA possono comprendere risposte per le quali non sono stati esplicitamente programmati, grazie ai loro algoritmi di machine learning e deep learning. Ciò consente loro di migliorare continuamente la loro comprensione di diversi vocabolari, incluso il linguaggio colloquiale, e di fornire risposte più accurate e contestualmente pertinenti nel tempo. Inoltre, gli IVA possono personalizzare le risposte in base alla segmentazione degli utenti o ad altre informazioni fornite, fornendo così assistenza personalizzata. Gli IVA sono spesso specializzati per ruoli lavorativi o casi d'uso specifici, come marketing, servizio clienti e vendite. Possiedono inoltre la capacità di integrarsi con i sistemi aziendali esistenti, come il software CRM, consentendo loro di utilizzare dati generati dall'uomo come input per aggiornare questi sistemi. Per essere classificato come Assistente Virtuale Intelligente, un prodotto deve soddisfare diversi criteri: * PNL o riconoscimento vocale: la capacità di comprendere le richieste di conversazione attraverso l'elaborazione del linguaggio naturale o le tecnologie di riconoscimento vocale. * Modifica del flusso conversazionale: fornisce agli utenti strumenti per modificare i flussi conversazionali, consentendo la personalizzazione e l'ottimizzazione delle interazioni. * Analisi delle conversazioni: offre strumenti come dashboard o report per analizzare le conversazioni, consentendo alle aziende di ottenere informazioni approfondite sulle interazioni degli utenti e migliorare le prestazioni. * Instradamento umano: la capacità di instradare le conversazioni ad agenti umani quando necessario, garantendo un'escalation senza interruzioni per richieste complesse o situazioni che richiedono l'intervento umano. * Funzionalità Human-in-Loop: abilitazione delle capacità Human-in-Loop per mantenere l'accuratezza e la fattibilità, consentendo la supervisione o l'intervento umano per correggere errori o migliorare le prestazioni secondo necessità. Soddisfacendo questi criteri, gli IVA consentono alle aziende di offrire esperienze cliente più personalizzate, efficienti e coinvolgenti attraverso interfacce conversazionali.