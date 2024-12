Più popolari Aggiunti di recente Software di protezione intelligente della posta elettronica - App più popolari - Malaysia

La protezione intelligente della posta elettronica, nota anche come sicurezza a livello umano, si riferisce a soluzioni software avanzate volte a proteggere i dipendenti da sofisticati attacchi informatici basati su posta elettronica. Utilizzando l'apprendimento automatico, questi strumenti esaminano le interazioni e-mail passate, i comportamenti degli utenti e le minacce e-mail per identificare i rischi e stabilire modelli di comportamento normali. Funzionano filtrando le e-mail in arrivo per individuare e bloccare potenziali tentativi di phishing, allegati dannosi e collegamenti pericolosi. Inoltre, queste soluzioni monitorano le e-mail in uscita per prevenire fughe di dati accidentali, esfiltrazione di dati e uso improprio di informazioni sensibili.