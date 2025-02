Servizi di messaggistica istantanea - App più popolari - Tunisia

WeChat

WeChat (cinese: 微信; pinyin: wēixìn (ascolta); acceso Rilasciato per la prima volta nel 2011, è diventata la più grande app mobile autonoma al mondo nel 2018, con oltre 1 miliardo di utenti attivi mensili. WeChat è stato descritto come "App per tutto" della Cina e una "super app" a causa della sua vasta gamma di funzioni. L'attività utente su WeChat viene analizzata, monitorata e condivisa con le autorità cinesi su richiesta come parte della rete di sorveglianza di massa in Cina. WeChat censura argomenti politicamente sensibili in Cina. I dati trasmessi dai conti registrati al di fuori della Cina sono sorvegliati, analizzati e utilizzati per costruire algoritmi di censura in Cina. In risposta a una disputa di confine tra India e Cina, WeChat fu bandito in India nel giugno 2020. Il 6 agosto 2020, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump firmò un ordine esecutivo che vietava le "transazioni" degli Stati Uniti con WeChat in 45 giorni.