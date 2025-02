Servizi di messaggistica istantanea - App più popolari - Somalia

Skype

skype.com

Skype è un'applicazione di telecomunicazioni specializzata nella fornitura di chat video e chiamate vocali tra computer, tablet, dispositivi mobili, console Xbox One e smartwatch su Internet. Skype fornisce anche servizi di messaggistica istantanea. Gli utenti possono trasmettere testo, video, audio e immagini. Skype consente le videoconferenze. Alla fine del 2010, c'erano oltre 660 milioni di utenti in tutto il mondo, con oltre 300 milioni stimati attivi ogni mese a partire da agosto 2015. A un certo punto, nel febbraio 2012, c'erano 34 milioni di utenti contemporaneamente online su Skype. Nel marzo 2020, Skype era utilizzato da 100 milioni di persone su base mensile e da 40 milioni di persone su base giornaliera. Si tratta di un aumento del 70% nel numero di utenti giornalieri rispetto al mese precedente, a causa della pandemia di COVID-19. Pubblicato per la prima volta nell'agosto 2003, Skype è stato creato dallo svedese Niklas Zennström e dal danese Janus Friis, in collaborazione con Ahti Heinla , Priit Kasesalu, Jaan Tallinn e Toivo Annus, estoni che hanno sviluppato il backend peer-to-peer utilizzato anche nell'applicazione di condivisione musicale Kazaa. Nel settembre 2005 eBay ha acquisito Skype per 2,6 miliardi di dollari. Nel settembre 2009, Silver Lake, Andreessen Horowitz e il Canada Pension Plan Investment Board hanno annunciato l'acquisizione del 65% di Skype per 1,9 miliardi di dollari da eBay, che ha attribuito all'impresa un valore di mercato di 2,92 miliardi di dollari. Microsoft ha acquistato Skype nel maggio 2011 per 8,5 miliardi di dollari. Il quartier generale della divisione Skype è in Lussemburgo, ma la maggior parte del team di sviluppo e il 44% di tutti i dipendenti della divisione si trovano ancora a Tallinn e Tartu, in Estonia. Skype consente agli utenti di comunicare su Internet tramite voce, utilizzando un microfono, tramite video utilizzando un webcam e tramite messaggistica istantanea. Skype implementa un modello di business freemium con le chiamate Skype su Skype gratuite, mentre le chiamate verso telefoni fissi e cellulari (su reti telefoniche tradizionali) vengono addebitate tramite un sistema di account utente basato su debito chiamato Credito Skype. Alcuni amministratori di rete hanno bandito Skype dalle reti aziendali, governative, domestiche e scolastiche, adducendo motivi come l'uso inappropriato delle risorse, l'utilizzo eccessivo della larghezza di banda e problemi di sicurezza. Skype originariamente presentava un sistema ibrido peer-to-peer e client-server. Skype è gestito interamente da supernodi gestiti da Microsoft dal maggio 2012. Le rivelazioni sulla sorveglianza di massa del 2013 hanno rivelato che Microsoft aveva concesso alle agenzie di intelligence accesso illimitato ai supernodi e ai contenuti di comunicazione di Skype. Nel corso del 2016 e del 2017, Microsoft ha riprogettato i suoi client Skype in modo tale da consentire la transizione Skype è passato dal servizio peer-to-peer a un servizio centralizzato di Azure e ha adattato le interfacce utente delle app per rendere la messaggistica basata su testo più prominente rispetto alle chiamate vocali. Skype per Windows, iOS, Android, Mac e Linux ha ricevuto revisioni significative e visibili.